WinkАудиокнигиПрактики регулярного менеджмента. Управление исполнением. Управление командой. Павел Безручко. Ключевые идеи книги
Практики регулярного менеджмента. Управление исполнением. Управление командой. Павел Безручко. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн32 мин16+
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Сюжет
В любой организации существует система управления. Где-то преобладает бюрократия с бесконечными отчетами и долгими совещаниями. Где-то все спокойно, пока не случится непредвиденное и начальство не включит ручное управление. Павел Безручко, консультант в области организационного развития, в�ыяснил, что долгосрочный положительный эффект дает лишь регулярный менеджмент. Это системная работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды.
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