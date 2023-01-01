Практики регулярного менеджмента. Управление исполнением. Управление командой. Павел Безручко. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В любой организации существует система управления. Где-то преобладает бюрократия с бесконечными отчетами и долгими совещаниями. Где-то все спокойно, пока не случится непредвиденное и начальство не включит ручное управление. Павел Безручко, консультант в области организационного развития, в�ыяснил, что долгосрочный положительный эффект дает лишь регулярный менеджмент. Это системная работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды.





Практики регулярного менеджмента слушать на видеосервисе Wink.