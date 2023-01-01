Практика. Творчество с доставкой на дом. Сет Годин. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Каждый маркетолог желает знать, где сидит фиолетовая корова. Ну, каждый, кто прочитал бестселлер Сета Година.Но чтобы пойти по следу этого зверя — иными словами, создать уникальный, отличающийся от всего остального рынка продукт, — нужно иметь творческую смелость. На этом этапе многие пасуют. Почему-то не каждый признается себе в творческих амбициях.Это одно из самых досадных упущений, сетует Сет Годин. И тем обиднее, что современное общество всячески стремится убедить нас: талант дается не всем, поймать вдохновение — вопрос удачи, выдумать нечто принципиально новое удается одному из тысячи.Чтобы доказать обманчивость всех этих идей, Годин написал еще одну книгу. Такую же практичную, как его «Фиолетовая корова», но еще более вдохновляющую. Книгу, которая нужна любому, кто хоть раз не спал ночь, волнуясь и обдумывая новую идею.





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