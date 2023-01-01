Практика Таро-консультирования. С нуля до профи. Анна Новикова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Вы любите карты Таро, умеете делать расклады, друзья и знакомые просят вас погадать или спросить для них совета у карт? Возможно, вы прирожденный таролог! Профессия Таро-консультанта набирает популярность, все больше людей задумываются, как монетизировать свою практику Таро. Анна Новикова – опытный таролог, известный в Таро-среде блогер. В этой книге она делится своими знаниями и рассказывает, как стать востребованным и компетентным специалистом и достойно зарабатывать на проведении консультаций с помощью карт. Если вы не мыслите свою жизнь без Таро, горите желанием помогать людям, вам нравится подобный формат работы – эта книга поможет вам вырасти – с нуля до профи. В книге дана вся необходимая информация, чтобы вы могли освоить профессию таролога. Вы узнаете: • как сформировать личный кодекс работы; • как выбрать направление, в котором вы будете специализироваться. Тематика запросов: любовь, работа, деньги, планы, здоровье, магия, духовность, смерть. Вы узнаете, как грамотно разбирать эти темы во благо клиенту и не в ущерб себе; • как оценивать свои услуги, как назначать цену за расклад в зависимости от сложности; • где искать заказчиков, как настроиться на сеанс, как вести диалог с клиентом; • как обезопасить себя во время консультации; • как продвигать свои услуги на различных площадках, онлайн и оффлайн; • как позиционировать себя и выгодно выделяться среди тарологов; • как оптимально организовать свой рабочий день, чтобы не перегорать и при этом все успевать, поддерживать себя в ресурсном состоянии. Специально для клиентов, которые находятся в поиске своего идеального таролога, в книге есть бонусная глава. Автор рассказывает, к чему быть готовым, консультируясь у таролога, на что обращать внимание при выборе специалиста.



Практика Таро-консультирования слушать на видеосервисе Wink.