Практика на Лысой горе. Марина Комарова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Полтавский национальный университет магии – заведение с большой историей! Завхозом здесь работает самый настоящий черт, деканом – ведьма, а ректор наводит ужас даже на преподавателей. Андрею, преподавателю на кафедре мольфаров, и первокурснице Дине на голову так и падают разные неприятности. Но по сравнению с теми, в кого они влюблены, вышеперечисленное – сущие пустяки! © Storysidе



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