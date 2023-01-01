Практика Бодхисаттвы. Тринле Тхае Дордже Кармапа XVII (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге собраны лекции современного буддийского ламы, главы традиции Карма Кагью тибетского буддизма Его Святейшества Семнадцатого Гьялвы Кармапы Тринле Тхае Дордже. Они посвящены важнейшей теме буддизма Махаяны и Ваджраяны – пути Бодхисаттвы. В первой части автор раскрывает темы мешающих эмоций, Шести парамит и рассказывает о содержании обета Бодхисаттвы. Вторая часть – это комментарий Гьялвы Кармапы к классическому тексту «37 практик Бодхисаттвы» тибетского автора XIII-XIV веков Гьялсе Тхогме Зангпо.



Практика Бодхисаттвы слушать на видеосервисе Wink.