Практика Бодхисаттвы. Тринле Тхае Дордже Кармапа XVII
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Практика Бодхисаттвы. Тринле Тхае Дордже Кармапа XVII

Практика Бодхисаттвы. Тринле Тхае Дордже Кармапа XVII (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Религия и духовная литература141 мин16+

Сюжет

В книге собраны лекции современного буддийского ламы, главы традиции Карма Кагью тибетского буддизма Его Святейшества Семнадцатого Гьялвы Кармапы Тринле Тхае Дордже. Они посвящены важнейшей теме буддизма Махаяны и Ваджраяны – пути Бодхисаттвы. В первой части автор раскрывает темы мешающих эмоций, Шести парамит и рассказывает о содержании обета Бодхисаттвы. Вторая часть – это комментарий Гьялвы Кармапы к классическому тексту «37 практик Бодхисаттвы» тибетского автора XIII-XIV веков Гьялсе Тхогме Зангпо.

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