Практический интеллект. Как критически мыслить, моделировать ситуации, глубоко анализировать и никогда не обманываться. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Практический интеллект» – это не обычная книга о том, как «эффективно думать». Нет, она начинается с рассмотрения биологических основ мышления, рассказывая, как перепрограммировать его с инстинктивного на аналитическое и проникать в суть вещей, чтобы на основе полученной информации принимать лучшее из возможных решений. Эта книга представляет реальный, действенный набор инструментов, поскольку правильное мышление – это, прежде всего, КАК, а не почему или что. Вы узнаете: как должны взаимодействовать тело и мозг, реализуя задачу быстрого мышления как это в действительности – мыслить глубоко и анализировать как думать о своем мышлении – и какие препятствия стоят на пути добрых намерений. Главное, чтобы вы сразу смогли применять на практике представленные здесь модели мышления, пока они не станут привычкой. И тогда вы сможете раскрывать скрытые детали, избегать ловушек мышления, быстрее осознавать происходящее, а не слепо доверять всему, что мы видим, слышим и чувствуем. Практический интеллект – это поиск истины.



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