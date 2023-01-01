Позитивный тайм-менеджмент. Как успевать быть счастливым. Мария Хайнц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Позитивный тайм-менеджмент. Как успевать быть счастливым» психолога-консультанта по позитивной психологии, известного блогера Марии Хайнц. «Основная цель человеческой жизни – счастье, – говорил далай-лама. – Независимо от того, кто мы – атеисты или верующие, буддисты или христиане, – все мы ищем чего-то лучшего в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное движение в нашей жизни – это движение к счастью…» И все же немногие могут назвать себя безоговорочно счастливыми людьми. В этой книге Мария Хайнц попыталась объединить лучшее из того, что есть в позитивной психологии и тайм-менеджменте, чтобы дать занятым людям инструмент для более счастливой жизни. Уверены, тайм-менеджмент станет от этого менее скучным, а вы – более продуктивными и позитивными людьми.



Позитивный тайм-менеджмент слушать на видеосервисе Wink.