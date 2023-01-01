Позитивная психология. Что делает нас счастливыми, оптимистичными и мотивированными. Шарлотта Стайл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Считается, что все люди хотят быть счастливыми. Наиболее общее определение счастья трактуется как ощущение полноты жизни, самореализации, радости и удовлетворeнности. Счастье, радость – это великие чувства и одни из самых важных эмоций. Почему иногда пропадает радость жизни? Что мешает нам в полной мере раскрыть свой потенциал? Как нам «найти свое место в жизни»? Именно в данной книге можно найти ответы на эти и многие другие вопросы. Позитивная психология подробно рассматривает многочисленные факторы, влияющие на самореализацию и раскрытие потенциала. Наибольшую ценность этой книги представляет ответ на вопрос о том, с чего начинается «путь к счастью». Конечно, с позитивного отношения к себе, окружающим и жизни в целом. Главное – не забывать об этом и не впадать в депрессию. Читайте с удовольствием и пользой! Книга предназначена для широкого круга читателей.



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