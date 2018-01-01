Пожиратели тьмы: Токийский кошмар. Ричард Ллойд Пэрри (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Люси Блэкман, молодая статная англичанка со светлыми волосами, летом 2000 года вышла на улицы Токио и бесследно исчезла. Следующей зимой в пещере на побережье нашли ее расчлененные останки. Книга британского журналиста, ставшего непосредственным участником событий, не только рассказывает об этом нашумевшем деле, но и скрупулезно исследует тонкие нюансы, отличающие европейский менталитет от японского. По мере расследования перед читателем разворачивается достоверная картина психологического климата Страны восходящего солнца, бесконечно чуждая и загадочная для всего остального мира. © Storysidе



Пожиратели тьмы: Токийский кошмар слушать на видеосервисе Wink.