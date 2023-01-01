Пожиратели. Магнус Йонссон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жестокое нападение на банк вызывает панику в управлении. Они считают, что снайперы, убившие нескольких сотрудников, причастны к террористической организации. А это значит, что над Швецией нависла новая угроза. Рикард Стенландер и Эрик Свенссон прилагают все усилия, чтобы обезопасить свой город, но преступники уходят из-под носа полиции и покидают страну. Снова приходится обратиться за помощью к Линн Столь, эксперту по шифрованию и давней знакомой инспекторов. Ее прошлое, связанное с терактами и радикалами, может вывести расследование на новый уровень. А может закопать каждого причастного. «Пожиратели» – это леденящий душу триллер о кровожадных убийствах. По-скандинавски жесткий роман, где в центре повествования оказывается обычная женщина – студентка-аспирантка Линн Столь. Именно благодаря ее уму, опыту и безмерной уверенности в собственных силах расследование выходит на новый уровень.



Пожиратели слушать на видеосервисе Wink.