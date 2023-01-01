Поздняя любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

43-хлетний инженер – конструктор Вадим Кротов не узнавал свою жену, после отъезда в другой город единственной дочери, она искала любой повод для скандала с мужем. Психоаналитик посоветовал Вадиму больше времени проводить с женой. Кротов последовал совету, и мир в семье начал восстанавливаться. Но недолго Вадим радовался, вскоре он узнал, что его давно любит 19-летняя соседка. Кротов не собирался отвечать на чувства девушки, но жена неправильно поняла ситуацию, и устроила очередную склоку. Потеряв терпение, Вадим ушел от жены, однако, неожиданно для себя понял, что хотел бы встретиться с соседкой, а вскоре Кротов влюбился в девушку. Жена, узнав о романе Вадима, инсценировала попытку самоубийства. Кротов поверил и вернулся в семью. Но подруга жены рассказала Вадиму правду. Уловки жены разозлили Кротова, он решил окончательно бросить жену, но поразмыслив, понял, что жена не просто так пыталась вернуть его, она любила Вадима. Кротов пришел домой, но было уже слишком поздно, жена покончила с собой.



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