Позднее счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Позднее счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Позднее счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

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О книге

В жизни Екатерины Васильевой появился любимый мужчина – Вячеслав, который предложил Екатерине стать его женой. Но сын Екатерины – 13-летний Дима был против замужества матери. Екатерина боялась, что из-за сына ей придется расстаться с Вячеславом. Вскоре случилось самое страшное: вернулся из тюрьмы Михаил – муж Екатерины, осужденный на 10 лет за ограбление. Екатерина совершенно не хотела его видеть, она хотела развестись и забыть о нем. Долгие годы Екатерина лгала, что Михаил погиб. Теперь она боялась, что сын и любимый мужчина могут узнать правду. Решить эту проблему самостоятельно Екатерина не могла. За помощью она обратилась к психологу.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
26 мин / 00:26

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