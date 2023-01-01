Повезет в любви. Кейси Уэст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Повезeт в любви» воплощает в себя фантазии практически каждого человека о внезапно свалившемся на голову богатстве. Главная героиня – 18-летняя Мэдди случайно покупает лотерейный билет и выигрывает 50 миллионов долларов. Кажется, такое богатство должно все изменить к лучшему – склеить разрушающийся из-за безденежья брак родителей, помочь брату осуществить его мечту, а самой Мэдди больше не переживать из-за таких мелочей как, например, оплата учебы в Университете. «Теперь, когда о лотерее знала вся школа, мне больше не казалось, что это сон. Да, мне еще не выдали деньги, но до меня наконец дошло: я стала миллионером. Я произвела расчеты. Можно каждыи



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