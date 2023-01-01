Повести и рассказы. Павел Мельников-Печерский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Павел Иванович Мельников-Печерский (1819-1883) – русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист. Творчество самобытного русского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского знакомо широкому читателю по его романам «В лесах» и «На горах». Менее известны его ранние рассказы и повести, в которых автор обнаружил себя знатоком жизни разных сословий дореформенной России, и историческое исследование «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская», вошедшие в данный сборник.



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