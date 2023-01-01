Повести и рассказы. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Леонид Николаевич Андреев – русский писатель, драматург, публицист, оставивший богатое творческое наследие. Наибольший интерес для читателей представляют его повести и рассказы. Их сюжеты чрезвычайно разнообразны: жизнь «маленького человека», судьба жертвы террора и палача, переживания иг�рока, мечты о счастье и бегство от реальности… Необычайная искренность писателя, затрагивающего в своем творчестве как острые социальные проблемы, так и вопросы, волнующие каждого человека лично, яркий слог и глубокий психологизм его прозы находят отклик в каждом сердце.



Повести и рассказы слушать на видеосервисе Wink.