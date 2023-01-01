Повести и рассказы 1884 – 1885 гг. Том 7. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В седьмой том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) вошли его повести и рассказы, написанные в 1884-1885 годах. 1. Безнадежный 2. Брак по расчету 3. Брожение умов 4. Бумажник 5. В бане 6. В номерах 7. В приюте для неизлечимо больных и престарелых 8. Винт 9. Водевиль 10. Ворона 11. Вывеска 12. Господа обыватели 13. Гусиный разговор 14. Дачница 15. Дачное удовольствие 16. Дачные правила 17. Дело о 1884 годе 18. Дипломат 19. Донесение 20. Елка 21. Женский тост 22. Женщина с точки зрения пьяницы 23. Живая хронология 24. Жизнь прекрасна! 25. Задача 26. Затмение луны 27. И прекрасное должно иметь пределы 28. Идеальный экзамен 29. Идиллия 30. Из огня да в полымя 31. К характеристике народов 32. Канитель 33. Капитанский мундир 34. Картинки из недавнего прошлого 35. Кое-что об А. С. Даргомыжском 36. Красная горка 37. Кулачье гнездо 38. Либеральный душка 39. Маска 40. Хамелеон 41. Хирургия



Повести и рассказы 1884 – 1885 гг слушать на видеосервисе Wink.