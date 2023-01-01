Повести и рассказы 1883 – 1884 гг. Том 5. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В пятый том полного собрания сочинений великого русского писателя Антона Павловича Чехова вошли его повести и рассказы, написанные 1883-1884 годах. Содержание Исповедь Клевета Кое-что Кое-что Козел или негодяй Коллекция Контракт 1884 года с человечеством Кот Краткая анатомия человека Крест Либерал Лист Майонез Марья Ивановна Месть женщины Мои остроты и изречения Мои чины и титулы Молодой человек Моя Нана Мысли читателя газет и журналов На гвозде На магнетическом сеансе На охоте Наивный леший Начальник станции Неопубликованное Несколько мыслей о душе Нечистые трагики и прокаженные драматурги Новая болезнь и старое средство О, женщины О том Обер Он понял Опекун Орден Осенью Отвергнутая любовь Отставной раб Патриот своего отечества Комик



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