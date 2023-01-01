Повесть Смутного времени. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тяжелейший период в истории нашей страны, получивший название «Смутного времени» нашел свое отражение в одноименной книге Алексея Николаевича Толстого. Впервые повесть была напечатана в сборнике «Эпопея» под названием «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта» (Из рукописной книги князя �Туренева). Повесть обнаруживает широкое знакомство автора с историческими и фольклорными источниками. Кроме ужасающих подробностей кровавых расправ и бесчинств в книге рассказывается о житии блаженного Нифонта, в миру уроженца села Поливанова – Наума. 1598-1613 гг. Также не пропустите аудиокниги Алексея Толстого: «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «День Петра»



Повесть Смутного времени слушать на видеосервисе Wink.