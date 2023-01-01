Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все прекрасно и замечательно было в славном городе Миргороде, даже лужа на площади, и та была идеальна. И вдруг, все переменилось. Сначала поругались очень уважаемые в городе люди – Иван Иванович и Иван Никифорович. Словно черная кошка пробежала между бывшими приятелями. Хотя нет, эта была совсем не кошка, а самое обыкновенное ружье. А следом за этим в непримиримую вражду, продолжавшуюся почти двенадцать лет оказался втянут и весь город с его жителями. Каким образом – узнаете из одноименной повести Н.В. Гоголя. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Н.В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Вий», «Тарас Бульба», «Портрет», «Коляска», «Шинель», «Нос».



Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем слушать на видеосервисе Wink.