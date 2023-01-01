Повесть непогашенной луны. Избранная проза.. Борис Пильняк (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Борис Андреевич Пильняк (наст. фамилия Вогау; 1894–1938) – русский советский писатель, прозаик. При жизни, оставаясь одним из самых издаваемых литераторов, подвергался нещадной критике за формализм, эротику, мистику, а главное – за «идеологические ошибки». В конце 1937 года был арестован, а в апреле 1938-го обвинён в шпионаже в пользу Японии и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. Сборник составили три повести Бориса Пильняка. Скандальная «Повесть непогашенной луны» (1926) продержалась в продаже всего два дня, после чего тираж изъяли. В книге увидели скрытый намёк на насильственный характер смерти командарма М.В.Фрунзе, которого руководство страны в принудительном порядке направило на операцию, закончившуюся летальным исходом. В повести «Штосс в жизнь» (1928), освещающей последние дни жизни Ю.М.Лермонтова, автор рассматривает обстоятельства гибельной дуэли поэта. Повесть «Заволочье» (1925) описывает научную экспедицию в Заполярье, показывая, как тяжёлые условия похода и постоянная борьба за выживание уничтожают в людях человеческое начало и пробуждают звериное. Вы заинтригованы? Войдите в мир психологической прозы Бориса Пильняка – прослушайте предлагаемую аудиокнигу. Читает Фёдор Степанов, исполнитель, режиссёр, обладатель награды «Серебряный микрофон» Нью-Йоркского фестиваля радиопостановок в категории «Лучший драматический спецпроект 2010», сценарист проектов для телеканалов «Россия» и «Культура» Продюсер Елена Лихачёва Звукорежиссер – Роман Филин 16+



Повесть непогашенной луны слушать на видеосервисе Wink.