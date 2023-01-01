Поверить шпиону. Тени и осколки. Ольга Грон (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Я даже не догадывалась, в какую опасную игру меня втянули. Кто бы знал, кем на самом деле окажется Мэйнард Тироун – маг королевской тайной канцелярии, за которым я пыталась проследить, чтобы написать сенсационную статью?! Но это полбеды. Внезапно выясняется, что мой пропавший отец – один из основателей газеты «Вестник Аррании» – жив. И Мэйнард может привести меня к нему.



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