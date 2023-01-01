Поверь мне. Артелина Грудина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Артелины Грудиной – «Поверь мне». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Я доверяла ему, как себе, но когда на пороге нашей квартиры появилась девушка с ребенком, я словно прозрела! Оглянувшись на нашу семейную жизнь, осознала насколько наивной и слепой была. – Поверь мне! – просил Матвей. Но как, если малыш так похож на мужа? Да и мать не оставит своего ребенка чужому человеку. Так ведь? В тексте есть: сложная ситуация, трудности брака, подброшенный ребенок, эмоции на пределе. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Поверь мне слушать на видеосервисе Wink.