Повелители Снов. Предание. Олеся Зайцева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир Грез – сказка, вымысел, игра воображения? Я тоже так думала, пока мы с подругами не столкнулись с ее обитателями. И эта загадочная встреча перевернула нашу жизнь. Поставила с ног на голову, казалось бы, самое обычное летнее пребывание в нашей любимой деревеньке. Каково это попасть в Сон, из которого можешь не вернуться? Что чувствуешь, когда любишь Странника, неумолимого истребителя наших кошмаров? А если эта симпатия взаимна, и ему самому нужна помощь? Опасно, интересно, страшно и романтично одновременно.



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