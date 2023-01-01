WinkАудиокнигиПовелитель Теней. Петр Верещагин
Повелитель Теней. Петр Верещагин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези12+
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Сюжет
Чтобы вернуться из небытия, герои романа – Повелитель Теней чародей Инеррен и Синяя Колдунья Айра – буквально проходят все круги ада, они участвуют в турнирах, сражаются с темными силами, умирают и вновь возрождаются и, наконец, ускользают из рук самой Старухи Смерти… В этой борьбе за место под солнцем они приобретают Знание. Но поможет ли им Знание обыграть самих Богов Судьбы?
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