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Повелитель снов. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези701 мин12+
Сюжет
Попытки Андрея Зверева вернуться домой, в свой мир, в двадцать первый век, оказываются безуспешными. И тогда он решается на отчаянный поступок – пытается изменить мир прошлого так, чтобы создать будущее, которое невозможно при нынешнем течении событий. Но для этого сначала придется изменить страну, сделав ее самой могущественной и передовой! Вот только изменения эти почему-то мало кому нравятся…
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