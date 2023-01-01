Поучение. Владимир Мономах
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Поучение. Владимир Мономах

Поучение. Владимир Мономах (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Учебная и научная литература12+

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О книге

«Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет трудиться. Прежде всего, Бога ради и души своей. Страх имейте Божий в сердце своем и милостыню давайте нескудую, это ведь начало всякого добра. …»

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Жанр
Экономика и бизнес, Учебная и научная литература

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