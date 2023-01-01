Поцелованная смертью. Лана Ежова (книга, 2024) слушать онлайн

Лана Ежова – псевдоним популярной писательницы, работающей в жанре романтического фэнтези. Представляем аудиоверсию её романа «Поцелованная смертью», финальной книги трилогии «Лилии на ветру». Книга написана в жанре городского фэнтези. Действие происходит в мире, похожем на современный нам, с той лишь разницей, что в нём находится место магии, вампирам и оборотням. Лиля Макарова, пережив опасности и потрясения, с нетерпением ждёт своей свадьбы, но неприятное ощущение опасности не покидает её. Кому ещё она помешала? Платить, возможно, придётся не по своим счетам, а расплачиваться за деда-некроманта, который когда-то отдал не все долги жрице богини Смерти. Лиля нутром чувствует, что за ней наблюдают. Но вот зачем, что им от неё нужно? Все ответы – в финальной книге трилогии. Слушайте!



Поцелованная смертью слушать на видеосервисе Wink.