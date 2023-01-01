Потому что нас много. Деннис Тейлор (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Финалист премии читателей Goodreads! Международный бестселлер и продолжение «Мы – Легион. Мы – Боб»! Боб не верил в загробную жизнь, поэтому был удивлен, когда проснулся после смерти. Еще большим шоком стало то, что теперь он всего лишь управляющий интеллект разумного компьютера в космическом зонде. Боб и его копии уже 40 лет как покинули Землю в поисках пригодных для жизни планет. За это время многое изменилось. Война уничтожила 99,9% человеческой расы, а ядерная зима медленно делает Землю необитаемой. Бразильские космические зонды все еще ведут конкурентную борьбу с репликантами Боба. А те обнаружили новый космический разумный вид, который рассматривает все остальные биологические формы как пищу. Боб покинул Землю, предвкушая жизнь, полную исследований и блаженного одиночества. Вместо этого он стал небесным богом для примитивного местного вида и единственной надеждой человечества найти новый дом. И, главное, только он может помешать каждому живому существу в галактике стать обедом для расы хищников. «Легкое, веселое и очень приятное чтение. Роман смогут оценить даже те, кто обычно не читает научную фантастику».– Bibliosanctum.com





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