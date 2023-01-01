Потому что это – современное искусство!. Грейсон Перри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир искусства пугает, серьезно! У него довольно напряженные отношения с популярностью и много вопросов, висящих в воздухе. Является ли произведение настоящим искусством? По каким критериям мы оцениваем современное искусство? Кто определяет эти критерии? Как выглядит формула, определяющая успех произведения в обществе? Действительно ли картины Моне, Ренуара и Дега красивые? Почему большая картина дороже маленькой? Давайте разберемся раз и навсегда. То, что мы чаще видим в книгах, СМИ, по телевидению, интернете и становится каноном нашей культуры. Вы услышите громкое «Ого!», когда «Крик» Мунка уйдет с молотка за 120 млн. долларов, а неуклюжий китч, как например «Игроки в карты» Сезанна за 260 млн. Все должно быть одобрено и признано, критиками, коллегами, коллекционерами, зрителями. Грейсон Перри – современный художник, обладатель премии Тернер и один из 100 самых влиятельных людей современного искусства как никто честно, изнутри расскажет обо всем, что вас волнует. Он задается теми же вопросами и со здоровым сарказмом и юмором подходит к ним. А как же иначе, ведь это и есть современное искусство! Не упустите ни строчки!



Потому что это – современное искусство! слушать на видеосервисе Wink.