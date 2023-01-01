Потом может не настать. Андрей Деткин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Горбатого исправит могила? С полной ответственностью заявляю, это не так. Сталкер Смит? Кто он такой? Притопал из какого-то Полоцкого, весь в долгах, что кошак в блохах, картежник до беспамятства, осторожный до трусливости, безмерно корыстный и расчетливый доне́льзя. Ему в лицо плюнешь – он утрется и спасибо скажет. Но даже такого безнадежного типа зона способна сначала смять, как пивную банку, а затем выковать в стальной прут. Чинга – легендарный сталкер, молот в ее кузнице и наковальня. Удары судьбы не только гнут и ломают, бывает, что прямят и закаляют. Содержит нецензурную брань.



Потом может не настать слушать на видеосервисе Wink.