Потерянный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Пять лет назад Лариса Строева отдала сына Витю бабушке Анне Евгеньевне, ради того, чтобы устроить свою личную жизнь. Но личная жизнь не сложилась, и Лариса решила вернуть к себе сына-подростка. Вопреки ожиданиям Ларисы, ее мать не захотела расставаться с внуком. Одинокая Анна Евгеньевна, жалея внука, постаралась заменить ему мать. Лариса решила вернуть Витю домой любыми средствами. Для начала она позвала его к себе и сделала небольшой подарок, но сын ее усилий не оценил. Вскоре к ней пришла Анна Евгеньевна и постаралась убедить Ларису не тревожить Витю. Анна Евгеньевна отдала Ларисе Витины письма. В них он просил маму забрать его домой и обещал во всем ее слушаться. Расчувствовавшись, Лариса решила купить сыну дорогой компьютер. Приобретя ноутбук, Лариса объяснила сыну, что играть на нем он сможет только в ее квартире. Витя довольно быстро согласился переехать к матери. Прошло немного времени, и Лариса поняла, что сын ничего не замечает, кроме своей компьютерной игры. Пытаясь заставить Витю слушаться, она отобрала у него компьютер. В ответ сын собрал вещи, заявив, что возвращается к бабушке. Ларисе пришлось вернуть сыну дорогую игрушку. Не надеясь самостоятельно достучаться до Вити, Лариса обратилась за помощью к матери. Но желаемого ответа не получила. Лариса попыталась поговорить с сыном по душам и рассказала ему о письмах. Витя предложил матери прочесть его последнее письмо, где он написал о том, что мама его больше не любит, а значит, ему не стоит ее ждать. Лариса поняла, какую глубокую травму нанесла ребенку, когда отвезла его к бабушке. Однажды вернувшись домой с работы, Лариса обнаружила, что сын курил в ее квартире. Терпение Ларисы лопнуло. Она забрала ноутбук у Вити. Он устроил скандал, толкнул мать и ушел из дома. Ночью к Ларисе примчалась Анна Евгеньевна, оказалось, что и с бабушкой у Вити вышел конфликт, больше Анна Евгеньевна ничего о нем не знала. Неожиданно к Ларисе пришел сосед Лев Андреевич, он рассказал, что встретил Витю в подъезде, накормил его и расспросил о ситуации с мамой. Лев Андреевич помог Ларисе вернуть Витю домой. Вскоре у него возник роман с Анной Евгеньевной, а Ларисе, наконец, удалось уговорить сына дать ей второй шанс. На этот раз она твердо решила вернуть доверие сына.



Потерянный сын слушать на видеосервисе Wink.