Потерянный Новый год. Олег Рой
Wink
Детям
Потерянный Новый год. Олег Рой

Потерянный Новый год. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература71 мин6+

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Сюжет

Новый год – самый весeлый и долгожданный праздник, но что делать, если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с главной площади исчезла наряженная eлка. Нет eлки – нет и Нового года. Не удивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же делать? Найти похитителя нужно до полуночи, и Панкрат, самый умный из джингликов, взялся за это дело!

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