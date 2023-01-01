Потерянный Новый год. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый год – самый весeлый и долгожданный праздник, но что делать, если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с главной площади исчезла наряженная eлка. Нет eлки – нет и Нового года. Не удивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же делать? Найти похитителя нужно до п�олуночи, и Панкрат, самый умный из джингликов, взялся за это дело!



Потерянный Новый год слушать на видеосервисе Wink.