Потерянный Новый год. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература71 мин6+
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Сюжет
Новый год – самый весeлый и долгожданный праздник, но что делать, если он под угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с главной площади исчезла наряженная eлка. Нет eлки – нет и Нового года. Не удивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника. Что же делать? Найти похитителя нужно до п�олуночи, и Панкрат, самый умный из джингликов, взялся за это дело!
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