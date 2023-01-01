Потерянная принцесса. Туи Сазерленд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии книг-бестселлеров «Драконья сага»! «Драконью сагу» продолжают захватывающие подводные приключения, полные тайн. Спасаясь от врагов, драконята судьбы оказываются в Морском королевстве. Принцесса Цунами была ещe в яйце похищена из королевского гнезда и теперь мечтает о встр�ече с матерью и сородичами. Королева рада вновь обрести потерянную дочь, но смертельные опасности подстерегают драконят даже в великолепных морских дворцах, где загадочный убийца год за годом охотится за наследницами трона, а шпионы врагов не дремлют.



Потерянная принцесса слушать на видеосервисе Wink.