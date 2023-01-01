Потенциал команды. Как добиться максимальной эффективности командной работы. Алексис Филлипс,Филлип Сандал (книга, 2021) слушать онлайн
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. Любая команда со временем теряет свою эффективность: инициатива уступает место рутине, уровень вовлеченности и взаимной поддержки снижается, общая цель перестает быть таковой. Эту проблему организациям приходится решать постоянно. Авторы книги, опираясь на 15-летний опыт работы с командами, разработали структурированную и понятную модель, проверенный практический метод, позволяющий системно выстраивать командную работу. Они исследовали 14 факторов эффективности команд– качеств, позволяющих выполнять поставленную задачу и проявлять сотрудничество,– и создали воспроизводимую модель работы, основанную на принципах командного коучинга. В книге разбираются компетенции командного коуча и связанные с ними навыки, даются упражнения, примеры диалогов и бесед, приводящие к переоценке работы и новым командным нормам. Модель авторов уже используется тысячами команд по всему миру, она помогает достигать реальных результатов в бизнесе и создавать коллективы увлеченных людей через раскрытие их потенциала.
Потенциал команды слушать на видеосервисе Wink.