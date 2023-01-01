Потенциал команды. Как добиться максимальной эффективности командной работы. Алексис Филлипс,Филлип Сандал (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. Любая команда со временем теряет свою эффективность: инициатива уступает место рутине, уровень вовлеченности и взаимной поддержки снижается, общая цель перестает быть таковой. Эту проблему организациям приходится решать постоянно. Авторы книги, опираясь на 15-летний опыт работы с командами, разработали структурированную и понятную модель, проверенный практический метод, позволяющий системно выстраивать командную работу. Они исследовали 14 факторов эффективности команд– качеств, позволяющих выполнять поставленную задачу и проявлять сотрудничество,– и создали воспроизводимую модель работы, основанную на принципах командного коучинга. В книге разбираются компетенции командного коуча и связанные с ними навыки, даются упражнения, примеры диалогов и бесед, приводящие к переоценке работы и новым командным нормам. Модель авторов уже используется тысячами команд по всему миру, она помогает достигать реальных результатов в бизнесе и создавать коллективы увлеченных людей через раскрытие их потенциала.



Потенциал команды слушать на видеосервисе Wink.