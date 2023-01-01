Построй жизнь мечты. Искусство и наука счастья. Артур Брукс, Опра Уинфри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Поговорка гласит, что каждый человек — кузнец своего счастья. Только не каждый знает, каким молотом его ковать.

Счастье не падает как снег на голову, но достигается целенаправл�енными усилиями. Эта книга — ваш компас в пути к лучшей жизни. Она проведет вас через хмурые леса сомнений, поможет не увязнуть в болотах негативных эмоций и покажет, на каких столпах зиждется заветное счастье.

Вооружайтесь этой книгой и ступайте по следам искусства и науки, оставленным Опрой Уинфри и Артуром Бруксом, в поисках более счастливой и гармоничной жизни.



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