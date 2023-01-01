Построение отдела продаж: с «нуля» до максимальных результатов. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вам аудиокнигу известного бизнес-тренера, консультанта и предпринимателя Константина Бакшта, автора деловых бестселлеров по ведению бизнеса. Бизнес – это война, где пленных скупают за бесценок. Линия фронта проходит там, где идет работа с клиентами. Ваша основная ударная сила – ваш отдел продаж. Ваши менеджеры по продажам всегда в бою, всегда на передовой. Так вооружите их надежными технологиями и новейшими достижениями в области продаж! Автор этой книги как бизнес-консультант диагностировал десятки предприятий – от мелких частных фирм до солидных компаний, входящих в крупнейшие российские холдинги. Его опыт, полученный при построении десятков систем продаж в различных бизнесах, постепенно превратился в отработанную технологию, которая детально описана в этой книге.



Построение отдела продаж: с «нуля» до максимальных результатов слушать на видеосервисе Wink.