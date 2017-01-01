Постоялый двор. Иван Тургенев (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

В «Постоялом дворе» умный, рассудительный, хозяйственный мужик Аким в одночасье лишается всего состояния по капризной прихоти барыни. Подобно Герасиму в «Муму», он уходит со двора, берет в руки посох странника, «божьего человека». На смену ему приходит цепкий деревенский хищник Наум. Такой «протест» нисколько не мешает грубой силе и далее творить свои неблаговидные дела. © Storytel



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