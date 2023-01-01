Посторонний человек. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Несколько лет назад Лариса развелась со своим мужем Евгением, потому что тот, пристрастившись к спиртному, стал агрессивным и поднимал на нее руку. Второй муж Ларисы, Владимир, относится к Ларисе и к ее дочери Ире с любовью и заботой. Неожиданно, после многолетнего перерыва, в Евгении вспыхивают отеческие чувства, он встречает Иру и приглашает в гости. Людмила недовольна тем, что Владимир не имеет ничего против общения Иры с отцом и бабушкой. Людмила считает, что визиты Иры к отцу принесут только вред. Но Ира рвется к отцу и бабушке. Однажды она сбегает к ним, возмущенная Людмила приходит в квартиру Романцевых, бывшая свекровь приглашает ее на чай. Она сообщает, что Евгений бросил пить, а сам Евгений наедине с Ларисой уверяет, что до их пор любит ее. Евгений целует Ларису, это видит Ира. Лариса не решается рассказать Владимиру об этом, Ира же заявляет отчиму, что он совершенно посторонний им человек. Лариса начинает подумывать о восстановлении прежней семьи. На день рождения дочери Лариса, Евгений и Ира устраивают пикник. Выпив, Евгений опять становится агрессивным, он поднимает руку на дочь. Ира пугается. Лариса понимает, что Евгений не изменился. Она рассказывает Владимиру о том, что происходило с ней в последнее время. Когда Евгений опять приходит к дочери, девочка обращается за защитой к Владимиру. Владимир дает решительный отпор Евгению, Лариса просит бывшего мужа никогда больше не беспокоить ее и дочь.



Посторонний человек слушать на видеосервисе Wink.