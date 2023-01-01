Посрамитель шайтана. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И вновь ярко-синее небо пустыни распахнуло свой купол над бесшабашной головой Льва Оболенского! И вот уже притворно разводит руками хитроумный «визирь» Насреддин, в султанском стойле нетерпеливо пристукивает копытцами отчаянный ослик Рабинович. Где-то далеко звенят клинки городской стражи, и нежный взгляд луноликой Джамили, вдовы вампиров, снова полон любви и веры. Караванщики и дервиши, горожане и дехкане, торговцы и ремесленники шепотом пересказывают друг другу волшебные легенды о неуловимом Багдадском воре, хохоча как сумасшедшие. И опять нет покоя, ни сна всем властителям и тиранам, ибо в городе появился голубоглазый удалец из заснеженной России, да обгрызет шайтан ему все ногти на ногах! Хотя на самом деле именно шайтану-то и достанется больше всех…



Посрамитель шайтана слушать на видеосервисе Wink.