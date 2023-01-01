Посмертие-4. Возрождение. Часть вторая. Андрей Ефремов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «Посмертие-4. Возрождение. Часть вторая» – четвертую в серии «Посмертие». Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Александром Городиским, на чьем счету роли более, чем в 30 кинопроектах. Близится час финальной схватки. Разрозненным осколкам тёмной фракции придётся отстоять своё право на существование. Оникс набрал большую силу и бросил вызов всему объединению света, но выстоит ли горстка бунтовщиков во главе с юной королевой тьмы против несокрушимой мощи целой фракции, столетиями лишь преумножающей своё могущество? Боюсь, предсказать это не смогут даже боги. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Посмертие-4 слушать на видеосервисе Wink.