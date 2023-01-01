Последняя жизнь нечисти. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждой дороге когда-нибудь приходит конец. Судьба так часто выкидывала мне один и тот же расклад карт, что я почти поверила в свое предназначение. Стоит ли на предательство друзей отвечать предательством, на кровь и боль – убийствами? Погибнет ли мир, если впустить в него бога-отступника? Сумею ли я открыть круг мертвых с пятью лучами и при этом выжить? Так много вопросов, ответы на которые мне предстоит найти самостоятельно. Надеюсь, что последняя моя жизнь окажется счастливее, чем предыдущие, потерянные на чужой войне и в придворных интригах…



Последняя жизнь нечисти слушать на видеосервисе Wink.