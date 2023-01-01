Последняя ошибка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Егор Михайлов – специалист-взрывотехник высокого класса. Однажды на задание вместо Егора был отправлен малоопытный напарник, который допустил роковую ошибку при разминировании и погиб. Самое ужасное, что Михайлов в это время встречался со своей любовницей Татьяной – женой того самого напарника. После этого происшествия Егор был вынужден уволиться из армии, и перешёл на работу в службу спасения. Он постоянно ощущает вину за гибель напарника. Овдовевшая Татьяна настаивает на прояснении их отношений – она осталась одна и без средств к существованию. Узнав о связи Егора и Татьяны, жена Егора, Ирина, выгоняет его из дома. Егор начинает работать в службе спасения, но его новый напарник Борис очень скоро понимает, что Егор ни в грош не ставит собственную жизнь. Спустя некоторое время, к Егору приходит Татьяна и предлагает жить вместе, но, согласившись, он очень скоро убеждается в том, что Татьяна не та женщина, с которой стоит связывать судьбу. Однажды, приехав по вызову на место ДТП, Егор видит там свою жену Ирину, пострадавшую в этой аварии. Он просит у неё прощения, но Ирина непреклонна. В один из дней, Егор случайно оказывается перед домом, в котором его бывшие коллеги ведут разминирование взрывного устройства с часовым механизмом. Михайлов вызывается обезвредить мину. Он готовится обрезать провод, идущий к взрывателю. В этот момент ему звонит Ирина, которая говорит, что всё ещё любит его просит его вернуться.



Последняя ошибка слушать на видеосервисе Wink.