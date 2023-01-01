Последняя любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Юлия Данилова случайно узнает, что ее дочь Лиза влюблена в ее любовника, Александра Волкова. Не в силах самостоятельно справиться с ситуацией, Юлия обращается к психоаналитику. Тот предполагает, что чувства Лизы – незрелые, и очень скоро она забудет Александра. Однако ни поездка в летний лаге�рь, ни дружба с однокурсником не могут отвлечь Лизу от любви к Александру. Разрешить ситуацию помогает только горькая правда…



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