WinkАудиокнигиПоследняя любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Последняя любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Юлия Данилова случайно узнает, что ее дочь Лиза влюблена в ее любовника, Александра Волкова. Не в силах самостоятельно справиться с ситуацией, Юлия обращается к психоаналитику. Тот предполагает, что чувства Лизы – незрелые, и очень скоро она забудет Александра. Однако ни поездка в летний лаге�рь, ни дружба с однокурсником не могут отвлечь Лизу от любви к Александру. Разрешить ситуацию помогает только горькая правда…
Последняя любовь слушать на видеосервисе Wink.