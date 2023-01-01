Последняя гостья. Меган Миранда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всю свою жизнь Эйвери провела в крохотном городке Литтлпорт, в Мэне. И кто бы мог подумать, что ей суждено подружиться с Сэди, состоятельная семья которой владеет почти всем Литтпортом. Каждое лето Сэди приезжает в Мэн, и долгие годы девушки – не разлей вода… До того вечера, как тело Сэди находят под обрывом. Поначалу все кажется очевидным – суицид. Однако, чем дальше движется расследование, тем больше страшных секретов всплывают на поверхность. И как Эйвери добиться справедливости для Сэди, когда она вот-вот станет главной подозреваемой в убийстве? От автора бестселлеров New York Times: новый захватывающий триллер Меган Миранды сможет свести с ума каждого. Когда сталкиваются два мира – богатый городской и тихий провинциальный – обостряются углы и усиливаются контрасты. Эйвери и Сэди – представительницы этих двух совершенно разных миров, но это не мешало им быть самыми близкими подругами на свете… До того дня, как тело Сэди не находят под обрывом. Эйвери не готова поверить, что это суицид – она знает, что Сэди бы так не поступила. Но помогать расследованию и брать дело в свои руки становится крайне проблематично, когда Эйвери оказывается главной подозреваемой в убийстве.



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