Последняя фреска. Ярослав Кудлач (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Пять с половиной веков наблюдали Семеро за спящим демоном. Пять с половиной столетий чудовище, скованное цепями нерушимого Договора, стерегло чистую воду и покой города Базеля. Но сегодня все изменится. Вода превратится в яд, сверкнет в полумраке нож, а багровый взгляд мстителя вспыхнет под к�арнавальной маской. Пустилась Смерть в последний пляс, она дремала пятьсот лет. Король Змей. Встречайте его Величество!



Последняя фреска слушать на видеосервисе Wink.