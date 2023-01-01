WinkАудиокнигиПоследняя фреска. Ярослав Кудлач
Последняя фреска. Ярослав Кудлач (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези491 мин16+
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Сюжет
Пять с половиной веков наблюдали Семеро за спящим демоном. Пять с половиной столетий чудовище, скованное цепями нерушимого Договора, стерегло чистую воду и покой города Базеля. Но сегодня все изменится. Вода превратится в яд, сверкнет в полумраке нож, а багровый взгляд мстителя вспыхнет под к�арнавальной маской. Пустилась Смерть в последний пляс, она дремала пятьсот лет. Король Змей. Встречайте его Величество!
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