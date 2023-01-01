Последний рубеж. Дмитрий Борк (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В новом захватывающем романе «Последний рубеж» показана история азартного игрока-повесы Макса, который случайно оказывается на Аляске в глухой тайге и в полном одиночестве. Начинается тяжелая и опасная борьба за жизнь в условиях суровой и дикой природе. Однако, главный герой неожиданно обретает дружбу волчицы, которая и помогает ему выжить. В этих условиях Макс вспоминая свое легкомысленное прошлое, начинает задумываться о своей жизни, приоретах и решениях. О ключевых решениях, которые влияют на судьбу. В книге несколько линий. Тут и мистическая линия Ангела с индейским шаманом, тут и линия его большой любви с дерзкой Дианой, а также захватывающая линия авантюрного пилота Ника. Каждая глава это захватывающая история, которая не отпускает читателя и заставляет продолжать читать книгу страницу за страницей до самого конца. По просьбам читателей автор работает над второй частью романа.



Последний рубеж слушать на видеосервисе Wink.