Последний хранитель. Николай Ярыгин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

На планету в результате пробоя между мирами пришел враг. На его устранение пришлось бросить наемников, вот и оказался наш соотечественник Сергей Дешин в этой роли без своего на то согласия. Схватки, война, дуэли, любовь – все переплелось у Сергея в этой реальности. Но судьба целенаправленно толкает к тому, для чего и выдернула из привычного мира. Вот только выживет ли он, выполняя задачу? А ведь победитель получает всё.



Последний хранитель слушать на видеосервисе Wink.