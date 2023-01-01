WinkАудиокнигиПоследний хранитель. Николай Ярыгин
Последний хранитель. Николай Ярыгин (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези16+
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Сюжет
На планету в результате пробоя между мирами пришел враг. На его устранение пришлось бросить наемников, вот и оказался наш соотечественник Сергей Дешин в этой роли без своего на то согласия. Схватки, война, дуэли, любовь – все переплелось у Сергея в этой реальности. Но судьба целенаправленно толкает к тому, для чего и выдернула из привычного мира. Вот только выживет ли он, выполняя задачу? А ведь победитель получает всё.
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