Последний канцлер. И. О. Родин
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Последний канцлер. И. О. Родин

Последний канцлер. И. О. Родин (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Современная проза, Драматургия141 мин12+

Сюжет

Пьеса «Последний канцлер» посвящена великому русскому дипломату и общественному деятелю, однокашнику и другу Пушкина, последнему канцлеру Российской империи, денонсировавшему унизительный Парижский договор и вернувшему России Крым, черноморский флот и влияние в южных регионах. Родин И. О.– писатель, драматург, переводчик, автор более сотни книг, выпущенных массовыми тиражами ведущими издательствами России, победитель литературных конкурсов им. Достоевского, Куприна, Блока, Крылова, Некрасова. Награжден медалями Союза писателей России «За вклад в литературу XXI века» и «За мастерство и подвижническую деятельность во благо русской литературы».

Последний канцлер слушать на видеосервисе Wink.

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