Последний канцлер. И. О. Родин (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Пьеса «Последний канцлер» посвящена великому русскому дипломату и общественному деятелю, однокашнику и другу Пушкина, последнему канцлеру Российской империи, денонсировавшему унизительный Парижский договор и вернувшему России Крым, черноморский флот и влияние в южных регионах. Родин И. О.�– писатель, драматург, переводчик, автор более сотни книг, выпущенных массовыми тиражами ведущими издательствами России, победитель литературных конкурсов им. Достоевского, Куприна, Блока, Крылова, Некрасова. Награжден медалями Союза писателей России «За вклад в литературу XXI века» и «За мастерство и подвижническую деятельность во благо русской литературы».



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