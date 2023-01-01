Последний экзамен колдуна. Макс Корбин
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Последний экзамен колдуна. Макс Корбин

Последний экзамен колдуна. Макс Корбин (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези645 мин16+
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Сюжет

Мой дед был могущественным колдуном и главой клана Бреморов, но пал от когтей оборотня. И хотя дядя отомстил, оторвал блохастую голову, в деле явно прослеживаются следы вампиров. Пока родня спасает клан от развала, я постараюсь разобраться в смерти старика. Слишком много темных пятен в этой истории, слишком много заинтересованных.

Последний экзамен колдуна слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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