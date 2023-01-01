Последний человек на Луне. Том 1. Юджин Сернан,Дональд Дэвис
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Последний человек на Луне. Том 1. Юджин Сернан,Дональд Дэвис

Последний человек на Луне. Том 1. Юджин Сернан,Дональд Дэвис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн509 мин12+

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Сюжет

Юджин Сернан – один из пионеров программы «Аполлон», второй американский астронавт, вышедший в открытый космос, и последний человек, оставивший след на поверхности Луны. Книга Сернана – правдивый рассказ от первого лица о мужестве и смелости людей, о радости побед и о трудном пути к мечте.

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