Последний человек на Луне. Том 1. Юджин Сернан,Дональд Дэвис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Юджин Сернан – один из пионеров программы «Аполлон», второй американский астронавт, вышедший в открытый космос, и последний человек, оставивший след на поверхности Луны. Книга Сернана – правдивый рассказ от первого лица о мужестве и смелости людей, о радости побед и о трудном пути к мечте.



Последний человек на Луне слушать на видеосервисе Wink.